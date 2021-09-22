Быстрый восстановительный рост – это, конечно, хорошо, но у него есть побочные эффекты, - Набиуллина

22 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Накануне.RU

Быстрый восстановительный рост – это, конечно, хорошо, но у него есть побочные эффекты, - Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня в очередной раз пыталась обосновать ужесточение денежно-кредитной политики, на которую пошел регулятор.

"Быстрый восстановительный рост – это, конечно, хорошо, но у него есть некоторые побочные эффекты, с которыми должны бороться. Сейчас мы вернулись на ту траекторию роста, которую бы мы имели, если бы ковидного кризиса не было вовсе. Только убедившись, что восстановление экономики носит устойчивый характер, мы стали ужесточать денежно-кредитную политику", - заявила Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Есть много примеров, когда запаздывание с выходом из антикризисных мер приводило к росту инфляции и ставок по кредитам. Это происходило потому, что ставка ЦБ была неоправданно низкой", - добавила она.

Набиуллина припугнула сенаторов: "В некоторых странах инфляция уже двухзначная и продолжает ускоряться. Сейчас мы ожидаем, что инфляция вернется к уровню 4-4,5% в середине следующего года".

Как ранее сообщало Накануне.RU, базовый прогноз Минэкономразвития предполагает снижение инфляции к концу текущего года до 5,8%, консервативный – рост до 6%.  

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: эльвира набиуллина, денежно-кредитная политика, инфляция, цб



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети