Быстрый восстановительный рост – это, конечно, хорошо, но у него есть побочные эффекты, - Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня в очередной раз пыталась обосновать ужесточение денежно-кредитной политики, на которую пошел регулятор.

"Быстрый восстановительный рост – это, конечно, хорошо, но у него есть некоторые побочные эффекты, с которыми должны бороться. Сейчас мы вернулись на ту траекторию роста, которую бы мы имели, если бы ковидного кризиса не было вовсе. Только убедившись, что восстановление экономики носит устойчивый характер, мы стали ужесточать денежно-кредитную политику", - заявила Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Есть много примеров, когда запаздывание с выходом из антикризисных мер приводило к росту инфляции и ставок по кредитам. Это происходило потому, что ставка ЦБ была неоправданно низкой", - добавила она.

Набиуллина припугнула сенаторов: "В некоторых странах инфляция уже двухзначная и продолжает ускоряться. Сейчас мы ожидаем, что инфляция вернется к уровню 4-4,5% в середине следующего года".

Как ранее сообщало Накануне.RU, базовый прогноз Минэкономразвития предполагает снижение инфляции к концу текущего года до 5,8%, консервативный – рост до 6%.