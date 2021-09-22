Виталий Пашин не проходит в новый созыв Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Виталий Пашин не попадает в новый созыв нижней палаты российского парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выборы завершились. Итоги подведены. Результат, конечно же, радовать не может. Я больше не являюсь депутатом Госдумы. Но опускать руки не собираюсь… В ближайшее время обязательно расскажу, чем буду заниматься", - сообщил он на своей странице в соцсети.

Виталий Пашин проиграл выборы в Златоустовском одномандатном округе. Также он не проходит по федеральному списку, в регионе ЛДПР набрала только 7,83% и заняла пятое место, уступив партии "Новые люди".