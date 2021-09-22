22 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
педофил (2016) | Фото: tut.by

Уралец получил семь лет "строгача" за покушение на убийство своей тещи

На Среднем Урале суд вынес приговор жителю поселка Илим. Мужчину признали виновным в покушении на убийство и надолго отправили его в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в марте этого года уралец приехал в поселок Староуткинск, чтобы навестить жену и детей. Женщина проживала в квартире своей матери, поскольку собиралась развестись с мужем из-за его пьянства и скандалов в семье.

В тот день мужчина также был навеселе. На пороге квартиры его встретила теща, и увидев, что он пьян, преградила ему путь и запретила входить. Это разозлило гостя, он схватил тещу за шею и начал душить. На шум и крики выбежала жена, которая, увидев, что муж душит ее мать, оттащила его от женщины, которая уже была без сознания.

Как отметили в прокуратуре, своей вины уралец не признал, пояснив, что тещу он не душил и сознание она не теряла, а он лишь "случайно оцарапал ей шею". Однако представленные в суде доказательства опровергли его версию.

В итоге мужчина получил семь лет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на один год.

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Теги: покушение, теща, суд, приговор



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