Директора автошколы в Туринске будут судить за пьяные высказывания в адрес ДПСника

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела с утвердительным обвинением в адрес директора автошколы ООО "Регион" в Туринске. Он обвиняется в оскорблении представителя власти, а конкретно сотрудника ГИБДД при исполнении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 5 мая текущего года на съезде автомобильной дороги в Туринск. Обвиняемый начал публично высказываться в адрес находившегося при исполнении своих служебных обязанностей инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Туринскому району в присутствии третьих лиц. Мужчину отстраняли от управления транспортным средством будучи в состоянии алкогольного опьянения. Последнее обстоятельство, по версии сотрудников прокуратуры, и послужило причиной совершения преступления. Обвиняемый начал оскорблять сотрудника ГИБДД в неприличной форме, тем самым унизив его честь и достоинство.

Уголовное дело направлено в Туринский районный суд для рассмотрения по существу.