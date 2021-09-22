СМИ: Ан-26 потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике

Самолет Ан-26, пропавший с радаров в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Уточняется, что самолет-лаборатория обслуживал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый.

Напомним, самолет перестал выходить на связь и исчез с радаров. На борту находится экипаж из шести человек. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски.

По данным РИА Новости, авария могла произойти из-за плохой погоды, также в качестве версии ЧП рассматривается ошибка пилотирования.