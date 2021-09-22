Стоимость квадратного метра с начала пандемии выросла на 39% - Центробанк

Банк России обеспокоен ситуацией с кредитованием, как в секторе потребительских займов, так и на ипотечном рынке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Так, по словам Набиуллиной, стоимость квадратного метра с начала пандемии в России выросла на 39%, это больше, чем за предыдущие семь лет (тогда рост составил 33%). В немалой степени этому способствовала льготная ипотека, хотя на первом этапе кризиса она оказывала благотворное влияние, говорит глава ЦБ.

"Еще одна проблема – закредитованность граждан. Нам важно, чтобы кредиты помогали людям и не загоняли их в долговую яму. Мы ввели показатель долговой нагрузки заемщика, чтобы не кредитовать тех, у кого уже есть кредиты и кто с ними не справляется. Выдача необеспеченных кредитов ускорилась в кризис. Банкам, конечно, это нравится, они ищут способы обойти наши ограничения. Например, с 11% до21% выросло число длинных потребительских кредитов (больше 5 лет), которые берут вместо ипотечных. Нормально, когда на длительный срок выдается ипотека с низкой ставкой, но необеспеченные кредиты с таким сроком опасны", - рассказала Набиуллина.

Она добавила, что растет число заемщиков, тратящих на платежи по кредиту значительную часть своего дохода. "Нас это беспокоит, мы объясняем банкам, что это опасно. Мы сейчас охлаждаем рынок, но все равно надбавки, которые мы вводим, - не идеальный инструмент. В целом по системе рост необеспеченных кредитов сохраняется. Поэтому мы выступили с предложением изменить законодательство и ограничить количество выдачи рискованных кредитов", - сообщила глава Центробанка.