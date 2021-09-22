Стоимость квадратного метра с начала пандемии выросла на 39% - Центробанк

22 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Эльвира Набиуллина на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Стоимость квадратного метра с начала пандемии выросла на 39% - Центробанк

Банк России обеспокоен ситуацией с кредитованием, как в секторе потребительских займов, так и на ипотечном рынке, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Так, по словам Набиуллиной, стоимость квадратного метра с начала пандемии в России выросла на 39%, это больше, чем за предыдущие семь лет (тогда рост составил 33%). В немалой степени этому способствовала льготная ипотека, хотя на первом этапе кризиса она оказывала благотворное влияние, говорит глава ЦБ.

"Еще одна проблема – закредитованность граждан. Нам важно, чтобы кредиты помогали людям и не загоняли их в долговую яму. Мы ввели показатель долговой нагрузки заемщика, чтобы не кредитовать тех, у кого уже есть кредиты и кто с ними не справляется. Выдача необеспеченных кредитов ускорилась в кризис. Банкам, конечно, это нравится, они ищут способы обойти наши ограничения. Например, с 11% до21% выросло число длинных потребительских кредитов (больше 5 лет), которые берут вместо ипотечных. Нормально, когда на длительный срок выдается ипотека с низкой ставкой, но необеспеченные кредиты с таким сроком опасны", - рассказала Набиуллина.

Она добавила, что растет число заемщиков, тратящих на платежи по кредиту значительную часть своего дохода. "Нас это беспокоит, мы объясняем банкам, что это опасно. Мы сейчас охлаждаем рынок, но все равно надбавки, которые мы вводим, - не идеальный инструмент. В целом по системе рост необеспеченных кредитов сохраняется. Поэтому мы выступили с предложением изменить законодательство и ограничить количество выдачи рискованных кредитов", - сообщила глава Центробанка.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: цб, эльвира набиуллина, ипотека, потребительские кредиты, пузырь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети