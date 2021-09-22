"Мы вас не выбирали": нацболы приковали себя наручниками у здания Госдумы

Члены московской ячейки незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" провели акцию у стен Государственной думы России. Они вывесили на заборе Думы баннер с надписью "Мы вас не выбирали" и распространяли листовки со своей оценкой состоявшихся парламентских выборов: "А Государственной Думе осеннего созыва 2021 года мы скажем следующее: Вы не представляете граждан России. Мы вас не выбирали!". Также они жгли файеры и приковали себя наручниками к ограде здания.

Пятерых участников акции задержала полиция, их отвезли в ОВД по Тверскому району столицы, сообщили в пресс-службе движения.

В листовках, которые распространяли молодые люди, говорилось о предопределенности выборов: "Партия-победитель парламентских выборов в России стала известна не в прошедшее воскресенье и даже не в момент назначения выборов. Конституционное большинство "Единой России" было предопределено много лет назад. Оно является константой политической жизни Российской Федерации, и нет той манипуляции – от банальных вбросов бюллетеней до ставшего притчей во языцех электронного голосования – на которое не пошел бы правящий режим для сохранения этой константы".

Другие партии, попавшие в Госдуму, лимоновцы обвинили в согласовании своей политики и кадрового состава с администрацией президента.

"Партия "Другая Россия Э.В. Лимонова" и иные независимые политические силы были отсечены от участия в выборах ещё на фазе регистрации. Никто из нас не был допущен к избирателю", - отмечают участники движения.

"Нам жаль тех честных, но наивных людей, кто пытался попасть в Госдуму, кто был наблюдателем на выборах, кто пытался проголосовать (особенно жаль тех, кто пытался голосовать "умно"). Все, что они получили – возможность поучаствовать в легитимации власти", - заключают лимоновцы.