22 Сентября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Павел Креков во время передачи машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу (2021) | Фото: Накануне.RU

Креков заявил, что на Среднем Урале нет "залежавшейся" вакцины от ковида

Вице-губернатор Павел Креков заявил, что на Среднем Урале нет "залежавшейся" вакцины от коронавируса.

Ранее появилась информация, что в Свердловской области из-за низкого спроса на складах якобы залежалось около 500 тысяч доз вакцины "Спутник V", срок годности которой составляет шесть месяцев. Сообщалось, что из-за этого препарат может быть просрочен и пропадет.

Как заявил Креков, комментируя эту информацию, "кто-то слышал звон и не знает, где он".

"Шестимесячный срок годности существует примерно у 15% поставленных вакцин, у остальных он значительно выше. Именно эти 15% и используются в первую очередь. Действительно, темпы вакцинации последнее время снизились. Мы сейчас будем принимать дополнительные меры стимулирующего характера, чтобы вакцинацию ускорить, и посмотрим, как это скажется на ситуации", - отметил вице-губернатор.

Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)(2021)|Фото: Накануне.RU

По его данным, за вчерашний день первым и вторым компонентом от ковида было привито около 10 тысяч свердловчан.

"Темпы вакцинации должны возрасти. И рисков того, что мы столкнемся с проблемой, что нам некуда деть вакцину и она портится, я в настоящий момент не вижу", - заключил Павел Креков.

Напомним, сегодня стало известно, что на футбольные матчи в Екатеринбурге будут пускать только вакцинированных болельщиков.

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Теги: Креков, вакцина, коронавирус, Свердловская область



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