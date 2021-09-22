На Южном Урале мужчину будут судить за ДТП, в котором погибла женщина и пострадал ребенок

В Челябинской области будут судить 29-летнего местного жителя по обвинению в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погибла 25-летняя женщина, а четырехлетний ребенок получил тяжелые травмы ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-служба регионального СК.

Авария произошла днем 6 октября 2020 года на трассе М-5. По версии следствия, пьяный мужчина совершил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП женщина получила смертельные травмы. Ее дочь получила травмы, образующие по заключению врачей тяжкий вред здоровью.