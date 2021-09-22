Песков прокомментировал версию о "российском следе" в покушении на Шефира

В Кремле прокомментировали версию о "следе России" в покушении на помощника президента Украины Владимира Зеленского.

Что бы ни произошло, никто из политиков в Киеве не может не найти "российский след", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на советника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение. Его машину расстреляли, водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии, в него попали три пули. Сам Шефир не ранен.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, также не исключен "российский след".

Как писало Накануне.RU, недавно СМИ сообщали о разногласиях между Шефиром и Зеленским. Шефир считается фигурой, влияющей на контроль за финансовыми потоками и перераспределением бизнеса. И покушение произошло накануне очень важных голосований в Раде: по закону об олигархах и повышению налогов. Этот факт может использоваться для мобилизации голосов.