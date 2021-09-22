На футбольные матчи в Екатеринбурге будут пускать только вакцинированных болельщиков

В скором времени на футбольные матчи в Екатеринбурге будут пускать только вакцинированных или переболевших коронавирусом болельщиков. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, что на домашние игры "Урала" недавно разрешили пускать до 1 тысячи зрителей. При этом никаких QR-кодов для прохода на стадион в Екатеринбурге не требовалось. Болельщики не раз просили увеличить это число, аргументируя тем, что шансы заразиться на открытой арене минимальны.

Как заявил сегодня Креков, мнение любителей футбола отличается от мнения врачей, а он склонен больше доверять вторым.

"У нас, как и у любого региона России, тоже есть возможность в условиях снижения заболеваемости и при обеспечении прохода на стадион только вакцинированных организовать матчи с таким наполнением. Это делается после консультации и получения согласования главного санитарного врача страны. Сейчас мы рассматриваем такую возможность применительно к ближайшим матчам", - рассказал вице-губернатор.

Он уточнил, что если Роспотребнадзор даст согласие, то допуск на стадион получат исключительно вакцинированные болельщики, либо переболевшие ковидом, которые имеют антитела.

"Здесь речь идет не о ПЦР-тестах, а именно о тех, кто имеет иммунную защиту от коронавирусной инфекции", - добавил Павел Креков.

Напомним, что болельщики "Урала" смогут попасть на кубковый матч своей команды во Владимире, который пройдет в этот четверг, только при наличии QR-кода.