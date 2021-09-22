Местное предприятие получит грант от Сургутского района на создание центра пластика - итог первого дня выставки "Сургут. Нефть и Газ–2021"

Администрация Сургутского района выделит грант ООО "Северпласт", где в этом году было запущено производство промышленных крупногабаритных емкостей из пластика. Об этом стало известно на 26-ой Международной специализированной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса "Сургут. Нефть и Газ – 2021", которая открылась сегодня и продлится до 24 сентября включительно. Экспозиция включает в себя 16 разделов, охватывающих различные направления производственной деятельности предприятий нефтегазовой сферы.

Андрей Трубецкой в приветственном слове пожелал участникам выставки не только достойно представить свое производство, но и найти новых партнеров, чтобы заключить деловые контракты.

А внимание самого главы Сургутского района Андрея Трубецкого, как передает корреспондент Накануне.RU, привлек стенд компании, которая реализует идею по созданию и переработки собственного вторсырья.

"На выставке главное поддержать своих производителей, чтобы производители Сургутского района развивались, производили, представляли новую продукцию, заключали контракты. Мы же выделяем достаточно серьезные деньги из Сургутского района на поддержку именно СНП. Вот открыли производство на грант Сургутского района. Сейчас стал вопрос о том, что необходимо расширяться и нужна сама установка для производства полимера, из чего предприятие делает свою продукцию. Не закупать ее на стороне, а производить самому. Производство идет из переработанного сырья. Отходов на территории района много, поэтому пласт работы там бескрайний. Теперь нужно установку ставить и самим производить сырье", - заявил Андрей Трубецкой.

Он также отметил, что без помощи "Северпласт" не останется и предложил при наличии достойных предложений от заказчиков продукции компании, увеличить грант и помочь закупить необходимую технику.

Создание центра пластика подразумевает под собой кластер от вторичной переработки пластика до выпуска готовой продукции (канализационные колодцы, поплавки для пульпопроводов, заглубленные контейнеры и тд.). Прогнозная емкость проекта не менее 170 млн руб., для чего будет необходима поддержка фонда развития Югры.

На выставке компания представила емкость, созданную из первичного полимера, который нужно привозить из других регионов. Все производство приходится на промышленную зону в п. Солонечный (Западно-Сургутское месторождение) и адаптировано под условия севера, однако на транспортировку необходимого сырья приходится значительная часть расходов. Осложняется ситуация и постепенным увеличением объема заказов, из-за чего компании крайне необходима техника для собственного производства сырья.

"На сегодняшний день спрос очень большой и мы этому рады. Мы думаем, что на этой волне (сентябрь-октябрь) мы здесь проработаем. Мы взяли самую проверенную модель, сделали ее под наши северные условия, и это очень понравилось нашим потребителям, потому что мы отработали сначала рынок физических лиц. Сейчас к нам обращаются по поводу заключения госконтрактов на поставку оборудования уже для учреждений. У нас был монтаж в Пыть-Яхе в госучреждении и, в общем-то, я думаю, что перспективы есть", - рассказала гендиректор ООО "Северпласт" Татьяна Соколова.

Несмотря на то, что сам проект ожидал своего часа еще с 2014 года, на сегодняшний день он как нельзя актуален, поскольку напрямую касается "мусорной реформы", строительства и нефтегазовой промышленности. Так, все вторсырье, а именно пластик из Сургутского района будет перерабатываться, в том числе, и для продукции для монтажа наружных сетей строительно-монтажных компаний. В ближайшее время список потенциальных потребителей будет расширен, поскольку на сегодняшний день компания может произвести любую конструкцию из полимера, исходя из нужд заказчика.

"Мы на сегодняшний день производим резервуары для ливневой канализации, резервуары для хозяйственно-бытовых стоков (септики), а также производим резервуары для питьевой воды. Сейчас в разработке еще две большие формы - 10 и 20 кубовые. Сама же мусорная реформа - это как раз наша тема. Мы специально для выставки сделали продукт, чтобы показать, что мы можем делать это из мусора. То, что у нас сейчас на полигон вывозится и по факту нельзя захоранивать. Размещать пластик на полигонах, тем более промышленных, реально нельзя, поэтому, конечно, здесь мы готовы работать и даже на больших объемах именно с вторичным сырьем", - заявила Соколова, отметив, что компания обязательно воспользуется предложением главы Сургутского района касательно гранта.

О необходимости импортонезависимости на рынке, как от регионов, так и других стран, заявил и президент Союза нефтепромышленников Геннадий Шмаль. К его словам присоединился и замгубернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев, выразив уверенность в том, что итогами выставки станут новые проекты, которые будут реализовываться не только в ХМАО, но и по всей России.

Напомним, что ежегодно в работе выставки принимают участие более 120 отраслевых компаний из 50 регионов России и зарубежных стран. За три дня проведения мероприятия площадку посещают более 7 тыс. гостей и участников. Деловая программа сопровождается различными мероприятиями в формате круглых столов и презентаций, направленными на обсуждение актуальных тем и вопросов нефтегазового комплекса.