22 Сентября 2021
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Экономика В России
скрудж мак дак миллионер деньги богатство богач монеты золото (2009) | Фото: ducktales.aniworld.ru

Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году.

Список возглавил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. По данным издания, дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов.

На второй строчке рейтинга - председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин. Он заработал на дивидендах и продаже акций этой компании 1,48 миллиарда долларов.

Глава USM Holdings Алишер Усманов, который занимает третье место в списке, получил 1,43 миллиарда долларов от дивидендов "Металлоинвеста".

Пятерку лидеров замкнули глава "Лукойла" Вагит Алекперов (1,14 млрд долларов) и сенатор Сулейман Керимов и его семья (922 млн долларов).

Отмечается, что общий доход десяти участников сократился почти на 30% - до 10,7 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров за январь-июль 2021 года выросло на 39,4 млрд долларов. Это показал рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), в который входят 500 богатейших людей мира, в том числе 24 гражданина России.

Больше всех разбогател основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов – на 6,14 млрд долларов, до 29,2 миллиарда, что позволило ему занять четвертую строчку с состоянием 29,2 миллиарда долларов.

Также заметно увеличилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона и основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина – на 5,8 и 5,5 млрд долларов соответственно. Они занимают второе и третье место в списке.

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Теги: миллиардеры, Forbes, российские миллиардеры



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