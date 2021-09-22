На карантин отправили 2% свердловских школьников. Дистант вводить не будут

22 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

На карантин отправили 2% свердловских школьников. Дистант вводить не будут

Школьников Свердловской области не собираются переводить на дистанционное обучение, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его данным, прирост заболевших был отмечен с началом учебного года, и это "абсолютно ожидаемая вещь". Креков сообщил, что в настоящий момент около 2% свердловских школьников находится на карантине.

"Чтобы вы понимали масштаб, это достаточно небольшая цифра, но она имеет место быть. Хочу обратить внимание, что отправка на карантин учащихся - это не синоним того, что заболел весь класс. Заболеть может один человек, и на карантин отправляются все. Это мера безопасности, которую не надо бояться, она обеспечивает нормальное функционирование учреждения в целом", - заявил вице-губернатор.

Павел Креков(2021)|Фото: vk.com/svo196

Он добавил, что половину классов, которые сейчас находятся на карантине, пришлось закрыть не из-за ковида, а из-за сезонных ОРВИ. Павел Креков уточнил, что в связи с этим массового перевода школьников на дистант в регионе не планируется.

"В этом нет смысла, но все будет зависеть от ситуации. На сегодняшний день необходимости перевода каких-то отдельных параллелей на дистант мы не видим", - заключил вице-губернатор.

Напомним, ранее в свердловском министерстве образования заявили, что отдельный закон о дистанте в России не нужен.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: школьники, карантин, Креков, дистант



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети