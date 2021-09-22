На карантин отправили 2% свердловских школьников. Дистант вводить не будут

Школьников Свердловской области не собираются переводить на дистанционное обучение, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

По его данным, прирост заболевших был отмечен с началом учебного года, и это "абсолютно ожидаемая вещь". Креков сообщил, что в настоящий момент около 2% свердловских школьников находится на карантине.

"Чтобы вы понимали масштаб, это достаточно небольшая цифра, но она имеет место быть. Хочу обратить внимание, что отправка на карантин учащихся - это не синоним того, что заболел весь класс. Заболеть может один человек, и на карантин отправляются все. Это мера безопасности, которую не надо бояться, она обеспечивает нормальное функционирование учреждения в целом", - заявил вице-губернатор.

Он добавил, что половину классов, которые сейчас находятся на карантине, пришлось закрыть не из-за ковида, а из-за сезонных ОРВИ. Павел Креков уточнил, что в связи с этим массового перевода школьников на дистант в регионе не планируется.

"В этом нет смысла, но все будет зависеть от ситуации. На сегодняшний день необходимости перевода каких-то отдельных параллелей на дистант мы не видим", - заключил вице-губернатор.

Напомним, ранее в свердловском министерстве образования заявили, что отдельный закон о дистанте в России не нужен.