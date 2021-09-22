Постпред России в ООН выступил против допуска на заседание только вакцинированных

22 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Василий Небензя (2017) | Фото: gosnovosti.com

Постпред России в ООН выступил против допуска на заседание только вакцинированных

Россия против того, чтобы пускать в зал Генеральной Ассамблеи ООН, где пройдет неделя высокого уровня, только ковид-вакцинированных. Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду, генсеку ООН Антониу Гутерришу и всем постоянным представителям стран при ООН.

Небензя отмечает, что это требование противоречит соглашению между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире ООН от 1947 года, а также нарушает устав ООН. Есть люди, которым нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям, есть недавно переболевшие, а есть вакцинированные препаратами, не одобренными американским Центром по контролю и профилактике заболеваний, говорится в письме. Намек на российских дипломатов, вакцинированных "Спутником"?

Президент Бразилии Жаир Болсонару на открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН тоже выступил против таких запретов.

"Мы поддерживаем вакцинацию, но вместе с тем наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке", - сказал он.

Болсонару не пустили в ресторан в Нью-Йорке из-за отсутствия прививки. Ему пришлось есть пиццу на улице.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация, ООН, небензя



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети