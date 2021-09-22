Постпред России в ООН выступил против допуска на заседание только вакцинированных

Россия против того, чтобы пускать в зал Генеральной Ассамблеи ООН, где пройдет неделя высокого уровня, только ковид-вакцинированных. Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду, генсеку ООН Антониу Гутерришу и всем постоянным представителям стран при ООН.

Небензя отмечает, что это требование противоречит соглашению между Объединенными Нациями и США о штаб-квартире ООН от 1947 года, а также нарушает устав ООН. Есть люди, которым нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям, есть недавно переболевшие, а есть вакцинированные препаратами, не одобренными американским Центром по контролю и профилактике заболеваний, говорится в письме. Намек на российских дипломатов, вакцинированных "Спутником"?

Президент Бразилии Жаир Болсонару на открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН тоже выступил против таких запретов.

"Мы поддерживаем вакцинацию, но вместе с тем наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке", - сказал он.

Болсонару не пустили в ресторан в Нью-Йорке из-за отсутствия прививки. Ему пришлось есть пиццу на улице.