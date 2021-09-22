Можно понять и не осуждать, почему Якутия "покраснела" на выборах, - сенатор

Сенатор Александр Акимов, представляющий в Совете Федерации Якутию, объяснил, почему в республике "Единая Россия" потерпела поражение на минувших выборах. По его мнению, беспрецедентные лесные пожары и состояние лесной отрасли напрямую сказались на политическом раскладе.

"Можно понять и не осуждать, почему Якутия "покраснела" на выборах", - отметил Акимов, выступая в СФ. Он предложил срочно заняться восстановлением лесной отрасли.

Напомним, по итогам парламентских выборовЯкутия стала одним из немногих регионов России, где "Единой России" не удалось добиться лидерства – его захватила КПРФ.