22 Сентября 2021
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Пожар в лесу (2019) | Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны

Можно понять и не осуждать, почему Якутия "покраснела" на выборах, - сенатор

Сенатор Александр Акимов, представляющий в Совете Федерации Якутию, объяснил, почему в республике "Единая Россия" потерпела поражение на минувших выборах. По его мнению, беспрецедентные лесные пожары и состояние лесной отрасли напрямую сказались на политическом раскладе.  

"Можно понять и не осуждать, почему Якутия "покраснела" на выборах", - отметил Акимов, выступая в СФ. Он предложил срочно заняться восстановлением лесной отрасли.

Напомним, по итогам парламентских выборовЯкутия стала одним из немногих регионов России, где "Единой России" не удалось добиться лидерства – его захватила КПРФ.

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Теги: александр акимов, якутия, лесные пожары, выборы



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