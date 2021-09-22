Гендиректор Тувинской горнорудной компании задержан по делу о коммерческом подкупе

Телеграмм-каналы и центральные СМИ сообщают о задержании по делу о взятке генерального директора Тувинской горнорудной компании, занимающейся добычей угля в регионе, Станислава Горбунова, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона. По данным источника Горбунов задержан по делу о коммерческом подкупе. Следователи предъявили ему обвинение в совершении коммерческого подкупа на 300 тысяч рублей, сообщает в среду следственное управление СК РФ по республике.

Телеграмм-каналы также информируют о том, что глава Тувинской горнорудной компании Станислав Горбунов взят под стражу, задержание проводили сотрудники ФСБ и УМВД по республике Тыва. Он якобы вымогал взятки у подрядчиков и накануне его взяли с поличным в собственном кабинете. Сообщается, что по данным службы безопасности «ВостокСибУголь», Горбунов, пользуясь служебным положением, вымогал откаты с подрядчиков.

По данным СМИ, Горбунов получил взятку в размере 300 тысяч рублей. 40-летний генеральный директор получил деньги за подписание финансовых и иных документов по договору с другим коммерческим предприятием.

Тувинская горнорудная компания работает на крупнейших угольных разрезах региона - Каа-Хемском и Чаданском.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Тувинская горнорудная компания» зарегистрировано в 2007 году. Им владеет кипрская компания Vukelich Limited. В 2020 году выручка компании составила 1 млрд 344 млн рублей. Сибирские журналисты считают, что «Тувинская горнорудная компания» аффилирована с «Русалом» и En+ Group, связанной с олигархом Олегом Дерипаской.

Стоит отметить, что в начале сентября глава Тувы Владислав Ховалыг подписал постановление регионального правительства, согласно которому, добывающая компания может продавать уголь населению республики по цене не выше 2220,1 рубля за тонну, что на 476,3 рубля дешевле прежней цены. Решение было принято по итогам проверки обоснованности цены на уголь, добываемый и продаваемый в республике Тувинской горнорудной компанией, которая является монополистом на региональном угольном рынке. Причем, на момент принятия региональными властями решения по снижению цены на уголь для населения, представители Тувинской горнорудной компании заявили о своем несогласии с решением. Угольщики настаивали на повышении цены и даже намеревались оспаривать действия властей Тувы в арбитраже.