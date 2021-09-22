В России около 9 млн рабочих мест с оплатой ниже МРОТ – Минэкономразвития

В правительстве ставят экономический рост в прямую зависимость от роста доходов населения, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, выступая в Совете Федерации. По его словам, инерционный рост ВВП до 2030 года может составить 2% в год, а цель, поставленная президентом, - не менее 3% в год.

"Почти половина дополнительного роста экономики – это рост доходов населения. Нужно выводить на рынок труда тех, кто там никогда не был. Надо не создавать рабочие места, а бороться с застойной безработицей. Неформальная занятость на сегодняшний день – 18 млн человек. По данным ПФР, число рабочих мест с оплатой ниже МРОТ – около 9 млн", - рассказал Решетников.