22 Сентября 2021
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пистолет оружие (2013) | Фото:

В Евпатории задержали 58 человек из-за конфликта на АЗС

В Евпатории полицейские задержали 58 участников конфликта на одной из автозаправочных станций. В соцсетях сообщалось о стрельбе на АЗС.

"Отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка", — заявили в ГУ МВД по Крыму.

Полицейские произвели несколько выстрелов в воздух, никто не пострадал.

Всех задержанных доставили в отдел полиции. Во время осмотра у них обнаружили и изъяли травматическое оружие, передает ТАСС.

Ранее сообщалось об участившихся массовых драках с участием иностранных мигрантов в России. В МВД заявили, что нарушителям грозит пожизненный запрет на въезд в РФ.

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Теги: евпатория, азс, стрельба, конфликт



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