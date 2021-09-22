В Евпатории задержали 58 человек из-за конфликта на АЗС
В Евпатории полицейские задержали 58 участников конфликта на одной из автозаправочных станций. В соцсетях сообщалось о стрельбе на АЗС.
"Отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка", — заявили в ГУ МВД по Крыму.
Полицейские произвели несколько выстрелов в воздух, никто не пострадал.
Всех задержанных доставили в отдел полиции. Во время осмотра у них обнаружили и изъяли травматическое оружие, передает ТАСС.
Ранее сообщалось об участившихся массовых драках с участием иностранных мигрантов в России. В МВД заявили, что нарушителям грозит пожизненный запрет на въезд в РФ.