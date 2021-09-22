Путин наградил сотрудников ДПС, остановивших напавшего на вуз в Перми стрелка

Президент Владимир Путин наградил сотрудников ДПС Константина Калинина и Владимира Макарова, остановивших стрелка, напавшего на Пермский государственный национальный исследовательский университет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Калинин награждён орденом Мужества, Макаров – медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил инспекторам внеочередные звания. Калинин повышен до лейтенанта, Макаров - до капитана, сообщили Накануне.RU в министерстве.

Напомним, утром 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.

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