22 Сентября 2021
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Экономика В России
Максим Решетников (2020) | Фото: duma.gov.ru

Более вероятно, что сбудется консервативный прогноз Минэкономразвития – Счетная палата

Счетная палата России считает, что из двух прогнозов развития экономики на следующий год, подготовленных Минэкономразвития, с большей вероятностью сбудется консервативный.

"Между прогнозами – базовым и консервативным – почти нет разницы. В базовом сценарии Счетная палата видит признаки целевого. Его параметры будет сложно поддерживать без структурных реформ, возможно, придется использовать резервные фонды бюджета. Консервативный вариант представляется более реалистичным", - заявил в Совете Федерации аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Также в Счетной палате считают упущением, что Минэкономразвития не готовит рискового прогноза: "Опыт кризисов показал необходимость и важность разработки рискового сценария, стресс-сценария. Базовый прогноз можно использовать как ориентир при создании бюджета, но от правительства требуется оперативное и гибкое реагирование на изменение ситуации".  

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Теги: минэкономразвития, прогноз, экономика, стресс-сценарий, счетная палата



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