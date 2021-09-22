Более вероятно, что сбудется консервативный прогноз Минэкономразвития – Счетная палата

Счетная палата России считает, что из двух прогнозов развития экономики на следующий год, подготовленных Минэкономразвития, с большей вероятностью сбудется консервативный.

"Между прогнозами – базовым и консервативным – почти нет разницы. В базовом сценарии Счетная палата видит признаки целевого. Его параметры будет сложно поддерживать без структурных реформ, возможно, придется использовать резервные фонды бюджета. Консервативный вариант представляется более реалистичным", - заявил в Совете Федерации аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Также в Счетной палате считают упущением, что Минэкономразвития не готовит рискового прогноза: "Опыт кризисов показал необходимость и важность разработки рискового сценария, стресс-сценария. Базовый прогноз можно использовать как ориентир при создании бюджета, но от правительства требуется оперативное и гибкое реагирование на изменение ситуации".