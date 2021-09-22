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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкина ждут в Перми после стрельбы в пермском университете

Из-за стрельбы в ПГНИУ сегодня в Пермь может приехать глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает "Ъ". Предполагается, что он посетит место трагедии, заслушает доклады участников расследования, даст им указания и пообщается с потерпевшими.

Во время стрельбы в ПГНИУ пострадали 43 человека.

Семь пострадавших вчера были госпитализированы в Москву. Они продолжат лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии.

12 пациентов проходят лечение в трех пермских стационарах.

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу и был ранен при задержании, находится в тяжелом состоянии. Ему ампутировали часть голени. По словам Анастасии Крутень, его состояние нестабильное, крайне тяжелое.

Остальные 11 госпитализированных пострадавших, а также те, кто проходят лечение амбулаторно, по словам министра, находятся в удовлетворительном состоянии.

Напомним также, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследование уголовного дела по статье "Убийство", возбужденного по факту стрельбы в университете Перми. Расследование дела возглавил следователь по особо важным делам при председателе СКР Рустам Габдулин.

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Теги: стрельба, ПГНИУ, Тимур Бекмансуров



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