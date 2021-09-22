В Первоуральске сошли с рельсов вагоны с рудой

В Свердловской области выясняют причины схода вагонов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на 14 подъездном пути необщего пользования, принадлежащем АО "Русский Хром 1915" в Первоуральске, произошел сход с рельсов четырех железнодорожных вагонов. Три вагона были загружены рудой, один оказался порожним.

Сейчас в Свердловской транспортной прокуратуре выясняют причины случившегося. Ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, в конце августа на станции Челябинск-Главный сошли с рельсов три вагона, груженых щебнем. В результате инцидента никто не пострадал.