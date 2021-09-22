В консервативном сценарии уровень инфляции в этом году может достичь 6% - Минэкономразвития

22 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

В консервативном сценарии уровень инфляции в этом году может достичь 6% - Минэкономразвития

В консервативном прогнозе Минэкономразвития инфляция в России к концу года может достичь 6% при целевом ориентире в 4%. При базовом сценарии развития ситуации инфляция снизится до 5,8%, сообщил глава ведомства Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.

"До 5,8% к концу года ожидаем снижение инфляции. Факторы снижения: курс рубля несколько недооценен, позитивный прогноз по урожаю (поскольку драйвером выступает продуктовая инфляция), идет стабилизация цен на бензин, работают демпферные механизмы. В то же время сохраняется риск давления со стороны международных рынков. В консервативном сценарии уровень инфляции может достигнуть 6%", - рассказал министр.

Он добавил, что "экономика восстановилась быстрее, чем планировалось: вместо третьего квартала – во втором". "Восстанавливаются реальные доходы населения, растет потребительский спрос, сыграл отложенный спрос. Также сыграли свою роль масштабные социальные выплаты – рост за два года 26% по расходам из бюджета на эту статью", - добавил Решетников.

Он рассказал, что рынок труда вышел на докризисные уровни в июле, выросли реальные зарплаты (+3,4% к прошлому году). "Ограничения по мигрантам заставили работодателей опережающими темпами повышать зарплаты российским гражданам", - объяснил этот рост Решетников.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: инфляция, реальные доходы населения, минэкономразвития



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети