В консервативном сценарии уровень инфляции в этом году может достичь 6% - Минэкономразвития

В консервативном прогнозе Минэкономразвития инфляция в России к концу года может достичь 6% при целевом ориентире в 4%. При базовом сценарии развития ситуации инфляция снизится до 5,8%, сообщил глава ведомства Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.

"До 5,8% к концу года ожидаем снижение инфляции. Факторы снижения: курс рубля несколько недооценен, позитивный прогноз по урожаю (поскольку драйвером выступает продуктовая инфляция), идет стабилизация цен на бензин, работают демпферные механизмы. В то же время сохраняется риск давления со стороны международных рынков. В консервативном сценарии уровень инфляции может достигнуть 6%", - рассказал министр.

Он добавил, что "экономика восстановилась быстрее, чем планировалось: вместо третьего квартала – во втором". "Восстанавливаются реальные доходы населения, растет потребительский спрос, сыграл отложенный спрос. Также сыграли свою роль масштабные социальные выплаты – рост за два года 26% по расходам из бюджета на эту статью", - добавил Решетников.

Он рассказал, что рынок труда вышел на докризисные уровни в июле, выросли реальные зарплаты (+3,4% к прошлому году). "Ограничения по мигрантам заставили работодателей опережающими темпами повышать зарплаты российским гражданам", - объяснил этот рост Решетников.