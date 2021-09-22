Под Киевом расстреляли машину первого помощника Зеленского

На советника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение. Его машину расстреляли, водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии, в него попали три пули. Сам Шефир не ранен, сообщает "Страна".

Отмечается, что по машине выпустили 13 пуль. То есть стреляли из автомата. Покушение произошло на парковке супермаркета на въезде в село Лесники.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автоматная очередь прошила автомобиль. Однако примечательно, что прошита дверь водителя, то есть стреляли, скорее всего, целенаправленно именно в водителя.

Шефир - давний друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95". В данный момент Зеленский находится в США, где принимает участие в работе 76-й Генассамблеи ООН.

Интересно, что недавно СМИ сообщали о разногласиях между Шефиром и Зеленским. Шефир считается фигурой, влияющей на контроль за финансовыми потоками и перераспределением бизнеса. И покушение произошло накануне очень важных голосований в Раде: по закону об олигархах и повышению налогов. Этот факт может использоваться для мобилизации голосов.

Политологи уже комментируют покушение. Некоторые видят в этом постановку. Так, Дмитрий Корнейчук пишет, что у Зеленского решили разыграть спектакль "Голобородько против олигархов".

"Теперь нам начнут разводить балаган из серии "Олигархи хотят физически устранить президента, который с ними борется". Политтехнологи Банковой такие тупые, что забыли: все знают, что Шефир - это одно из контактных лиц Зеленского с олигархами. Ну, теми, с которыми якобы борется Голобородько", - написал Корнейчук.