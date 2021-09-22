22 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области в ДТП на трассе М-5 пострадали три человека

В Челябинской области в ДТП на трассе М-5 пострадали три человека, в том числе ребенок. Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Авария произошла 21 сентября на 1865 км автодороги Москва-Челябинск на территории Сосновского района.

Водитель Ауди А4, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущемся впереди попутно автомобилем ВАЗ-2115. После удара ВАЗ опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры, 41-летняя женщина и 5-летний мальчик, получили травмы и были госпитализированы.

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Теги: ДТП, М-5, авария,



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