В Челябинской области в ДТП на трассе М-5 пострадали три человека

В Челябинской области в ДТП на трассе М-5 пострадали три человека, в том числе ребенок. Виновник аварии отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Авария произошла 21 сентября на 1865 км автодороги Москва-Челябинск на территории Сосновского района.

Водитель Ауди А4, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущемся впереди попутно автомобилем ВАЗ-2115. После удара ВАЗ опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры, 41-летняя женщина и 5-летний мальчик, получили травмы и были госпитализированы.