В Красноярском крае задержали студента, планировавшего убить сокурсников

В Красноярском крае задержали студента Южного аграрного техникума, который планировал 1 сентября убить сокурсников.

По данным МВД, третьекурсник собирался расправиться с четырьмя однокурсниками из-за конфликта.

Студента задержали полицейские совместно с сотрудниками ФСБ, передает "Интерфакс".

Выяснилось, что для нападения юноша успел изготовить пусковое устройство, приобрести нож и патроны к аэрозольному пистолету. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, 20 сентября в Перми студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 43 пострадали.

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу и был ранен при задержании, находится в тяжелом состоянии. Ему ампутировали часть голени, его состояние нестабильное, крайне тяжелое.