22 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ружье, улика (2018) | Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В уральскую школу пытался пройти неизвестный с оружием. В полиции объяснили это "учениями"

В уральском городе Туринск задержан мужчина, зашедший с оружием в школу. Сообщения об этом появились сегодня в Telegram-каналах.
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Уточняется, что инцидент случился в школе №1. Однако в полиции заявили, что это были учения.

"Ничего криминального на территории муниципального образования и в служебных помещениях школы, о которой идет речь, не произошло. Местные правоохранительные органы проводят плановую тренировку по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации", - сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, на этой неделе студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, по последним данным, число пострадавших выросло до 43 человек.

Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.

В Екатеринбурге организован мемориал в память о жертвах стрельбы в университете Перми.

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Теги: полиция, учения, оружие, школа



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