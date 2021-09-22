Общественный штаб поручил пересчитать результаты ДЭГ в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами поручил технической группе пересчитать результаты электронного голосования к 27 сентября. Об этом сообщил руководитель штаба, зампред общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Все данные по ДЭГ планируется выложить в открытый доступ. Документы должны быть опубликованы на сайте Общественного штаба и в на официальных страницах в социальных сетях.

Кроме того, по словам Венедиктова, если потребуется, будет принято решение о бумажном пересчете, передает РИА Новости. "Поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранить их, и если потребуется, после всех пересчетов, будем принимать решение бумажного пересчета", - заявил он.

Результаты электронного голосования должны были озвучить уже через час после закрытия участков, однако сделано это было только в 4.00 20 сентября.

Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что на электронное голосование в Москве поступает очень много жалоб. По его словам, людям, зарегистрировавшимся в системе ДЭГ на mos.ru, система нередко отказывает, а когда они идут на участок, чтобы проголосовать лично, то бюллетени им не дают, так как они уже зарегистрировались на электронное голосование.

В первый день голосования москвичи жаловались на "очереди" и зависания портала mos.ru при попытке проголосовать в формате ДЭГ.