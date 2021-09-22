Министр экологии Челябинской области заявил о снижении выбросов на 17,7% в регионе за три года

Выбросы загрязняющих веществ в Челябинской области за три года снизились на 108,3 тысячи тонн за счет модернизации производственных мощностей и рекультивации городской свалки. Такие данные представил министр экологии региона Сергей Лихачев, выступая на заседании комитета ЗСО по экологии и природопользованию с докладом о реализации в регионе проекта "Чистый воздух", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Снижение составляет 17.7%.

В настоящий момент в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде включены четыре из восьми объектов, расположенных на территории области.

В Челябинске и Магнитогорске реализуется эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ.

"В перечень квотируемых объектов вошли 55 предприятий и 16 автомагистралей в городе Челябинске и 20 предприятий и 10 автомагистралей в Магнитогорске", - сообщил министр.