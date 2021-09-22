22 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Турция отдых (2016) | Фото: baikaltourtravel.ru

Турцию могут снова закрыть для россиян из-за позиции Анкары по выборам в Крыму

Турцию могут вновь закрыть для российских туристов после заявления турецкого МИДа о выборах в Госдуму. в Крыму. Об этом пишет "Турпром".

Эксперты считают, что ответом Кремля может стать использование российского турпотока в качестве главного рычага давления на политику турецкого президента.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Турции сообщило, что результаты выборов в Госдуму РФ применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции".

Президент Турции Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН в очередной раз подчеркнул, что не признает принадлежность Крыма России.

В МИД РФ пообещали, что Россия не оставит без внимания заявление Турции. В Кремле выразили надежду, что Анкара изменит свою позицию по признанию Крыма. В ответ на вопрос о том, может ли Россия после такого считать Турцию дружественной страной, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Анкара, "безусловно, является нашим партнером".

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Теги: турция, крым, выборы, туристы



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