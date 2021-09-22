На Кубани благоустроят прилегающие к Гуамскому ущелью и грязевому вулкану Шуго территории

Вопросы организации отдыха в Апшеронском районе и благоустройства территории на вулкане Шуго в Крымском районе обсуждали на совещании под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, передает корреспондент Накануне.RU.

"В крае много популярных у туристов памятников природы. К ним приезжают тысячи отдыхающих. Мы должны дать возможность туристам посещать уникальные места края. При этом наша задача – сберечь природу и обеспечить безопасность людей. Необходимо разрабатывать проекты и выделять финансирование, чтобы поддерживать территории в должном виде", – отметил Вениамин Кондратьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-служба администрации Краснодарского края, интерес жителей и гостей Кубани к Гуамскому ущелью растет – за 8 месяцев 2021 года здесь побывали свыше 108 тысяч человек. При этом, за последние три года в ущелье проведена серьезная работа по благоустройству: обновлен подвижной состав, который оснастили современной аудиосистемой для проведения экскурсий, капитально отремонтированы железнодорожные разъезды, установлено освещение, 12 камер видеонаблюдения. До весны 2022 года здесь оборудуют ограждение опасных участков вдоль всей узкоколейки.

Вице-губернатор края Александр Руппель накануне посетил этот объект. Он сообщил, что уже разработан проект создания рекреационной зоны, предусматривающий строительство пешеходного бульвара к Гуамскому ущелью, автопарковки, входной группы. Предварительная стоимость реализации данного проекта – 44 млн рублей. Кроме того, в перспективе планируется – продолжение экскурсионного маршрута до поселка Мезмай. При этом, на данный момент из 8,7 км узкоколейки в удовлетворительном состоянии находится только 2,2 км. Мероприятия по созданию входной группы и реконструкции узкоколейки входят в проект создания туристско-рекреационного кластера «Курджипский» в горной зоне Апшеронского района.

Отметим, что ежегодно за счет средств казны Краснодарского края проводится расчистка скального склона ущелья от камней и аварийных деревьев. Однако, в регионе считают, что нужны более масштабные работы. Сейчас ведется обследование участка и расчет сметы.

Что касается ситуации с благоустройством территории грязевого вулкана Шуго в Крымском районе, который ежегодно посещает более 600 тысяч туристов, то заместитель министра природных ресурсов Кубани Александр Каинов сообщил, что специалисты ведомства выявили здесь три нарушения, которые должны устранить до 14 октября.

По итогам обсуждения Вениамин Кондратьев поручил в течение года провести зонирование территории, чтобы документально утвердить территорию объекта, которая допустима к рекреационной нагрузке.