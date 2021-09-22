В Екатеринбурге задержали сторонников "Талибана", которые готовили теракты

В Екатеринбурге задержали россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию запрещенного в РФ "Талибана".

По версии следствия, мужчины решили создать ячейку, искали сторонников, а штабом стала квартира на улице Свердлова.

Организаторам удалось завербовать знакомых, с которыми они начали готовить теракты – создали взрывчатое вещество, расфасовали и оставили на хранение в разных екатеринбургских помещениях.

В итоге злоумышленников накрыли силовики. Организаторов арестовали, им грозит до 30 лет, остальных также ждут внушительные сроки, пишет Baza.