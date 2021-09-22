В Екатеринбурге мужчина расчленил знакомого, сварил и хотел слить его в канализацию

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого. Чтобы скрыть преступление, он частично сварил свою жертву.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в начале марта этого года: пьяный уралец поссорился с приятелем и решил его убить. Возле домов по улице Вилонова в уральской столице, рядом с местом своей работы, злоумышленник избил его, а потом задушил. Тело убийца спрятал на складе магазина, в котором работал дворником.

В ходе расследования выяснились шокирующие подробности. В дальнейшем, решив избавиться от трупа, мужчина при помощи топора расчленил его и частично сложил в мешки от строительного мусора. Поскольку другая часть не влезла в мешки, он попробовал ее сварить, чтобы затем слить в канализацию. Однако реализовать задуманное у него в итоге не получилось. Впоследствии он был задержан.

Сейчас дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Убийце-расчленителю грозит до 15 лет колонии.