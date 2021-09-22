22 Сентября 2021
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Общество В России
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 36 регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный", - сказала она в интервью телеканалу НТВ.

Попова добавила, что на прошлой неделе в фазе роста было только 11 субъектов.

Напомним, из российских регионов приходят сообщения о рекордном числе заболевших и умерших от коронавируса. Местные власти в очередной раз начали ужесточать антиковидные меры.

Накануне в России впервые с 26 августа зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки.

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Теги: анна попова, коронавирус, регионы



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