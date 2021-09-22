Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 36 регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный", - сказала она в интервью телеканалу НТВ.
Попова добавила, что на прошлой неделе в фазе роста было только 11 субъектов.
Напомним, из российских регионов приходят сообщения о рекордном числе заболевших и умерших от коронавируса. Местные власти в очередной раз начали ужесточать антиковидные меры.
Накануне в России впервые с 26 августа зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки.