22 Сентября 2021
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Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинская гордума решила учредить собственное СМИ

Депутаты комиссии Челябинской гордумы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству одобрили проект решения об учреждении средства массовой информации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Парламент планирует учредить сетевое издание "Официальный вестник Челябинской городской Думы".

"Проект разработан в целях реализации права Челябинской городской Думы использовать сетевое издание для официального опубликования правовых актов. Использование сетевого издания существенно сократит расходование средств, направляемых на опубликование правовых актов Челябинской городской думы", - подчеркнули в пресс-службе.

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Теги: гордума, СМИ, депутаты,



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