Избирком подвел итоги выборов заксобрания: парламент обновится более чем на половину

Избирком Пермского края подвел итоги выборов депутатов заксобрания по единому краевому округу. Пятипроцентный барьер преодолели пять политических партий "Единая Россия" (33,05%), КПРФ (22,74%), "Справедливая Россия - за правду" (11,31%), ЛДПР (9,64%), Новые люди (8,40%), сообщили Накануне.RU в крайизбиркоме.

В результате мандаты депутатов заксобрания по единому краевому округу распределяются следующим образом. 13 мест в региональном парламенте получает "Единая Россия", девять - КПРФ, "эсеры" и либерал-демократы по три мандата и два мандата достанутся "Новым людям".

При этом "единороссы" сохраняют в региональном парламенте большинство за счет победы в 27 из 30 одномандатных округов. Таким образом новый созыв не сможет блокировать инициативы правительства и без труда выберет "своих" спикера и его первого заместителя. Вероятно, обязанности спикера продолжит исполнять Валерий Сухих. При этом, по данным "Ъ", краевой парламент обновится более чем на половину. Из 60 депутатов будет 32 новых парламентария. Значительная часть из них — кандидаты от КПРФ и другие представители системной оппозиции.

Сообщается, что в новый состав переизбрались только 28 человек. В их числе "единороссы", занимающие руководящие должности: председатель заксобрания Валерий Сухих, председатель комитета по госполитике Александр Бойченко, руководитель фракции "Единая Россия" Юрий Борисовец, председатель бюджетного комитета Елена Зырянова, а либерал-демократы: лидер фракции ЛДПР Олег Постников и вице-спикер Алексей Золотарев.

Также позиции сохранили представители крупных промышленных предприятий, избранные от "Единой России". Это: топ-менеджер АО "ЭР-Телеком Холдинг" Александр Мотрич, президент АО "Соликамскбумпром" Виктор Баранов, замгендиректора ПАО "Метафракс" Армен Гарслян, советник гендиректора ООО "Лукойл-Инжиниринг" Надежда Лядова, советник председателя совета директоров ПАО "Метафракс" по связям с общественностью Мария Коновалова, президент ПАО "Морион" Георгий Ткаченко и председатель первичной профсоюзной организации "Калийщик" Павел Кузьмин.

Также сообщается, что в депутатами заксобрания от "ЕР" могут стать экс-министр сельского хозяйства края Александр Козюков, сын бывшего депутата Николая Демкина, директор "ПЗСП" Евгений Демкин, экс-депутаты Пермской думы Сергей Богуславский и Александр Буторин, директор "Единого центра учета" Алексей Мельников, гендиректор "КОРТРОС-Пермь" Анатолий Маховиков, а также и.о. ректора Пермского государственного аграрно-технологического университета Алексей Андреев.

От коммунистов депутатами могут стать замдиректора "Краснокамского полиграфического комбината" Игорь Малых, экс-начальник криминальной милиции по Пермскому краю Владимир Чулошников, первый секретарь крайкома Ксения Айтакова, директор охранного агентства "Командор-Гарант" Владимир Мальчиков, временно неработающий Михаил Поздеев, геолог Дмитрий Кожанов, руководитель Березниковского местного отделения КПРФ Антон Тютюнников, инспектор "Газпром трансгаз Чайковский" Дмитрий Новокрещенов, бывший вице-спикер Чайковской думы Алексей Наборщиков, пенсионер Сергей Аликин и секретарь крайкома КПРФ по молодежной политике Анна Баранова.

Фракция ЛДПР, вероятно, будет полностью состоять из депутатов предыдущего созыва, а вот состав "эсеров", напротив, обновится. Мандаты получат экс-депутат Пермской думы Вероника Куликова, экс-депутат гордумы от ЛДПР, предприниматель Илья Лисняк и депутат думы Березников Григорий Малинин.

Два мандата партии "Новые люди" могут получить лидер партсписка гендиректор "ДубльГИС Поволжье" Денис Шитов и помощник гендиректора "Пермской научно-производственной приборостроительной компании" Сергей Исаев.