22 Сентября 2021
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Общество За рубежом
беспорядки в Мельбурне из-за ковид-ограничений (2021) | Фото: t.me/rt_russian

Акции протеста против ковид-ограничений переросли в беспорядки в Мельбурне

Во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне несколько дней продолжаются массовые беспорядки.

21 сентября около 2 тыс. человек вышли на улицы мегаполиса для того, чтобы принять участие в акции против обязательной вакцинации и санитарных ограничений.

Протесты начались 18 сентября из-за жестких ограничений, введенных властями региона в отношении сотрудников строительной отрасли. Ранее стало известно о закрытии на две недели строительных площадок, что оставит десятки тысяч человек без работы, сообщают местные СМИ.

Поначалу демонстрации носили мирный характер, но затем протестующие начали вступать в стычки с полицией и громить объекты инфраструктуры.

Во вторник полиция арестовала 44 человека во время разгона многочисленной акции протеста. Полицейские применили против протестующих перцовый газ, резиновые дубинки, дымовые шашки и светошумовые гранаты.

22 сентября силы полиции начали контролировать ситуацию на улицах города. Правоохранители взяли в плотное кольцо протестующих, передает Regnum.

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Теги: мельбурн, беспорядки, ковид-ограничения



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