22 Сентября 2021
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Общество Сибирский ФО
сергей жвачкин губернатор томской области (2012) | Фото:

Губернатор Томской области начал подготовку к четвертой волне коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил администрации региона начать подготовку к четвертой волне эпидемии коронавируса.

"Несмотря на стабильность эпидобстановки сегодня, она может ухудшиться в начале октября, поскольку распространение СОVID-19 cовпадает с пиком сезонных респираторных заболеваний. В ситуации, когда коллективный иммунитет еще не достигнут, это может поставить под угрозу здоровье людей, особенно тех, кто еще не привился. Поэтому мы должны встретить четвертую волну эпидемии во всеоружии, использовать короткую передышку между волнами по максимуму", - заявил Жвачкин на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Уже направлено 100 млн руб. на закупку дополнительных аппаратов ИВЛ и другого реанимационного оборудования, также сформирован резерв кислородных концентраторов.

Также с октября власти области должны быть готовы увеличить число бригад скорой помощи за счет выпускников Сибирского государственного медицинского университета, "а если потребуется - создать дополнительные бригады на "скорой" из числа старшекурсников СибГМУ".

В случае необходимости планируется использовать для выездов медиков такси и автомобили чиновников.

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Теги: сергей жвачкин, четвертая волна, коронавирус, подготовка



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