22 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Академический в дыму (2021) | Фото: источник

В Свердловской области предупредили об НМУ первой степени опасности

Сотрудники Уралгидрометцентра предупредили жителей Среднего Урала о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности. Причиной стали плохо рассеивающиеся вредные примеси в воздухе, из-за чего предупреждение будет действовать до 20.00 воскресенья - 26 сентября.

Помимо этого в регионе также ожидаются ночные заморозки. Так, с 22 по 24 сентября ночью в воздухе и на поверхности почвы температура опустится до минус 4 градусов. При этом на юго-востоке Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

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Теги: НМУ, первая степень опасности, погодные условия, заморозки



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