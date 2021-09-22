В Свердловской области предупредили об НМУ первой степени опасности

Сотрудники Уралгидрометцентра предупредили жителей Среднего Урала о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) первой степени опасности. Причиной стали плохо рассеивающиеся вредные примеси в воздухе, из-за чего предупреждение будет действовать до 20.00 воскресенья - 26 сентября.

Помимо этого в регионе также ожидаются ночные заморозки. Так, с 22 по 24 сентября ночью в воздухе и на поверхности почвы температура опустится до минус 4 градусов. При этом на юго-востоке Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.