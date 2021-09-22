22 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Дума ХМАО депутаты (2018) | Фото: dumahmao.ru, Владимир Андрюхин

В Югре озвучены фамилии депутатов, прошедших в окружную думу по партийным спискам

Избирательная комиссия Югры озвучила количество мандатов, которые по спискам получат представители различных партий, вошедших в новый состав окружного парламента, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"К распределению депутатских мандатов на выборах депутатов Думы Югры по единому избирательному округу допущены списки пяти избирательных объединений: "Единая Россия" – 10 мандатов, КПРФ – четыре мандата, ЛДПР – три мандата, "Партия пенсионеров" и "Справедливая Россия – за правду" – по одному мандату", - уточнили в комиссии.

В избиркоме утвердили распределение депутатских мандатов внутри каждого из списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, между региональными группами. В список "Единой России" попали губернатор Наталья Комарова (№ 1, общерегиональная часть), Василий Филипенко (№ 3, общерегиональная часть), Руслан Проводников (№ 1, Белоярская региональная группа 1), Алексей Тулупов (№ 1, Урайская региональная группа 4), Константин Пенчуков (№ 1, Ханты-Мансийская региональная группа 5), Николай Заболотнев (№ 2, Нефтеюганская региональная группа 6), Александр Колодич (№ 1, Нефтеюганская региональная группа 7), Еремей Айпин (№ 1, Сургутская региональная группа 13), Инна Лосева (№ 1, Когалымская региональная группа 14), Александр Новьюхов (№ 1, Нижневартовская региональная группа 19).

КПРФ представляют персек окружного комитета партии Алексей Савинцев (№ 1, общерегиональная часть), Василий Жуков (№ 1, Югорская региональная группа 2), Александра Глотова (№ 1, Сургутская региональная группа 13), Халид Боюкага оглы Таги-заде (№ 1, Мегионская региональная группа 16). Представителей ЛДПР в думе по спискам будет трое – Владимир Жириновский, Артём Зайцев, Михаил Селюков (№№1-3, общерегиональная часть).

По спискам в думу прошли также представитель "Партии пенсионеров" Владимир Зиновьев и глава реготделения партии "Справедливая Россия – за правду" Михаил Сердюк.

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Теги: Дума ХМАО, депутаты, партийные списки



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