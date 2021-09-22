Российские ученые изучат кости Ивана Грозного и его родственников

Ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) вместе с археологами изучают останки средневековой русской знати. Они изучат зубы и кости царя Ивана Грозного, а также его жен и других родственников.

Исследования проводит группа нейтронного активационного анализа (ГНАА) Лаборатории нейтронной физики им. И. М. Франка.

Исследователи получили доступ к останкам Марии Борисовны (первой жены Ивана III) и Марии Темрюковны (второй жены Ивана IV Грозного), а также самого царя.

Ученые намерены изучить элементный состав останков с помощью нейтронных методов.

"Кроме этого, предполагается провести ряд дополнительных экспериментов с использованием современных приборов: исследовать молекулярный состав с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, выявить визуальные особенности с помощью оптической микроскопии в различных световых диапазонах. Полученные результаты помогут прояснить обстоятельства жизни и смерти личностей, вошедших в русскую историю", - говорится в сообщении ОИЯИ.

Эксперты из ГНАА уже имеют опыт исследования останков родни Ивана Грозного: в 2017 году были исследованы волосы Анастасии Романовны (первой жены Ивана IV Грозного) и фрагмент реберной кости сына Ивана Грозного – Ивана Ивановича. Годом позднее исследовались органика из черепа и фрагменты мозга Елены Глинской (матери Ивана IV Грозного). Полученные результаты позволили археологам сделать предположение о насильственной смерти Анастасии Романовны в результате отравления ядом на основе ртути.