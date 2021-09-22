Минтранс попросили не давать новых разрешений на полеты "Уральским авиалиниям" из-за массовых задержек рейсов

Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов обратился с жалобой к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой приостановить выдачу новых разрешений на полеты авиакомпании "Уральские авиалинии", передают "Известия" со ссылкой на общественника. Причиной стали участившиеся массовые задержки рейсов, что, по мнению Зотова, является недопустимым для авиакомпании, планирующей увеличивать количество направлений.

Помимо этого, общественник также обратил внимание Минтранса и на авиакомпанию "Якутия", которая якобы систематически допускала нарушения правил безопасности, что позднее выявил Роспотребнадзор. Среди них: случаи невыпуска шасси, превышения максимально допустимых оборотов двигателей, резкого падения давления в гидросистеме и прочие. Помимо этого было выявлено более 25 случаев, когда экипажи воздушных судов подвергали своих пассажиров неоправданному риску, принимая "авантюрные" решения по совершению посадки при нестабилизированном заходе, без ухода на второй круг.

Председатель ООП просит сократить полетные программы авиакомпаний и ограничить действие сертификата эксплуатанта якутского перевозчика, что, вероятно, позволят повысить безопасность полетов и выполнить расписание. Зотов также предложил вынести данные вопросы на обсуждение профильной рабочей группы Минтранса.

Представитель "Уральских авиалиний" Вера Гасникова сообщила, что авиакомпания всегда строго выполняет требования федеральных авиационных правил при задержках, причиной которых часто являются неблагоприятные погодные условия.

"Мы, безусловно, обеспокоены показателями регулярности нашей авиакомпании и с целью улучшения регулярности полетов предприняли следующие меры, а также внесли корректировки в программы авиаперевозок: оптимизировано расписание по внутренним воздушным линиям, схемы обеспечения бортовым питанием, сокращены и объединены рейсы, увеличено время простоя на техобслуживании самолетов и другие", — сказала представитель.

Она также отметила, что в последнее время перевозчик задерживался в связи с задержкой и переносом поставок трех новых самолетов лизингодателями, а также развитием полетов из регионов со сложной схемой резервирования воздушных судов.

В Минтрансе подтвердили наличие обращения, однако на данном этапе комментировать ситуацию отказались.

Напомним, что в мае-августе авиакомпания "Уральские авиалинии" выполнила 25,65 тыс. рейсов, 16,9 тыс. из которых прилетели с задержкой в 15 и более минут. В мае прилетело вовремя только 50% рейсов, в июне показатель снизился до 32%. В июле также всего 32,5% рейсов прибыли по изначальному расписанию. Как следует из данных OAG, в прошлом месяце самолеты компании прибыли вовремя только в 25,2%.

Два дня назад на борту самолета "Уральские авиалинии", летевшего из Анталии в Екатеринбург, скончалась пассажирка. Из-за произошедшего, прилет в Екатеринбург был задержан почти на два часа.