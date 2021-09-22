МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей

В Министерстве труда и социальной защиты России озвучили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2022 год. На этой цифре в бюджете основаны все расчеты, в том числе все социальные выплаты.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, МРОТ составит 13 617 руб. Это рост в 6,4% к уровню 2021 года.

Котяков пояснил, что в некоторых отраслях наблюдается рост зарплат, это приводит к росту медианной зарплаты, из расчета которой и определяется МРОТ, передает РИА Новости.

Напомним, с 1 января 2021 года была изменена методика расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Теперь эти показатели определяются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).