22 Сентября 2021
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коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

В 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, социальные – на 7,7%

В Министерстве труда и социальной защиты озвучили размер индексации пенсий на 2022 год.

Так, ожидается, что социальные пенсии в следующем году будут проиндексированы на 7,7%.

Страховые пенсии планируется проиндексировать на 5,9%, передает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

Напомним, накануне Минэкономразвития уточнило прогноз инфляции на этот год – она составит 5,8%, а индексация должна быть выше этого параметра.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году составит 18 521 руб.

В 2020 году пенсии были увеличены на 6,6%, в 2021-м — на 6,3%.

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Теги: индексация пенсий, инфляция, минтруд, страховая пенсия, социальная пенсия



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