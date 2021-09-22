В России подорожают "макарошки" - минимум на 15%

Производители макаронных изделий в России столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы и с резким ростом цен на сырье и материалы. Это может спровоцировать существенный рост стоимости конечной продукции - как минимум на 15%, сообщает "Интерфакс".

Участники рынка отмечают, что мировые цены на зерно резко увеличились из-за засухи в Канаде и США, что привело к повышенному спросу на пшеницу.

Отмечается, что многие работают на старых запасах, которых хватит примерно до конца года, а потом будут закупать зерно нового урожая, скорее всего, по очень высоким ценам.

Кроме того, на ситуацию на рынке влияет и то, что значительные объемы зерна из российских регионов вывозятся в Казахстан.

Напомним, в связи со стоимостью макарон в 2018 году прогремел скандал, когда министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова выразила мнение о том, что уж они-то "всегда стоят одинаково". Речь шла о величине прожиточного минимума, и чиновник сказала, что 3,5 тыс. руб. вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" рядового гражданина. " Макарошки всегда стоят одинаково , а кефир? Все равно это очень дешево, даже с учетом подорожания", - пояснила свою мысль министр.

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