22 Сентября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2004) |

На Среднем Урале заварили трубу, через которую "Баден-Баден" сливал воду в озеро Реж

На Среднем Урале окончательно решен вопрос со сбросом воды оздоровительным комплексом "Баден-Баден" в озеро Реж.
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Напомним, в начале сентября житель Режа Вадим Долгов обратился на "прямую линию" с губернатором Евгением Куйвашевым. Уралец пожаловался, что вода, поступающая в озеро из бассейнов комплекса, негативно влияет на природу.

Куйвашев поручил разобраться в ситуации. Было принято решение, что труба, через которую мутная мыльная вода сбрасывалась в водоем, будет демонтирована.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в настоящий момент эта труба заварена. Специалисты проверили все системы слива из термального комплекса, в том числе каналы для дождевой воды. Сейчас с территории "Баден-Бадена" в озеро ничего не попадает.

Кроме этого, администрация комплекса заключила договор с предприятием "Реж-Водоканал", по которому все отходы будут сливаться в городскую канализацию. Вопрос остается на контроле министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Специалисты ведомства собираются проверять исполнение требований и качество воды в озере Реж.

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Теги: Реж, озеро, труба, Баден-Баден



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Ранее 07.09.2021 12:07 Мск "Баден-Баден" больше не будет сливать воду в озеро Реж


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