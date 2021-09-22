На Среднем Урале заварили трубу, через которую "Баден-Баден" сливал воду в озеро Реж

На Среднем Урале окончательно решен вопрос со сбросом воды оздоровительным комплексом "Баден-Баден" в озеро Реж.

Напомним, в начале сентября житель Режа Вадим Долгов обратился на "прямую линию" с губернатором Евгением Куйвашевым. Уралец пожаловался, что вода, поступающая в озеро из бассейнов комплекса, негативно влияет на природу.

Куйвашев поручил разобраться в ситуации. Было принято решение, что труба, через которую мутная мыльная вода сбрасывалась в водоем, будет демонтирована.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в настоящий момент эта труба заварена. Специалисты проверили все системы слива из термального комплекса, в том числе каналы для дождевой воды. Сейчас с территории "Баден-Бадена" в озеро ничего не попадает.

Кроме этого, администрация комплекса заключила договор с предприятием "Реж-Водоканал", по которому все отходы будут сливаться в городскую канализацию. Вопрос остается на контроле министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Специалисты ведомства собираются проверять исполнение требований и качество воды в озере Реж.