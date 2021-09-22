22 Сентября 2021
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

Избирком Пермского края утвердил итоги выборов депутатов Госдумы от Пермского края

Избирком Пермского края утвердил результаты выборов депутатов Госдумы от Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

По одномандатным округам победителями стали депутаты "Единой России". Так, по округу №58 победу одержал депутат Игорь Шубин. Он набрал 29,99% голосов избирателей. В округе №59 первое место занял Роман Водянов с результатом в 30,51%. В округе №60 победителем признан Дмитрий Скриванов, набравший 30,15% голосов. В округе №61 победила Ирина Ивенских, набравшая 25,17% голосов избирателей.

По единому краевому округу победу одержала "Единая Россия". Партию власти поддержали 259 942 избирателей или 33,56%. Второе место у КПРФ - 176 211 голосов или 22,75%. На третьем месте "Справедливая Россия - За правду" с результатом 10,79%. Партия набрала 83 546 голосов.

ЛДПР получила 9,85%, за нее проголосовали 76 329 избирателей. У "Новых людей" 8,64% или 66 889 голосов.

Остальные партии: "Партия пенсионеров", "Яблоко", "Коммунисты России", "Зеленая альтернатива", "Российская партия свободы и справедливости", "Зеленые", "Родина", "Партия Роста", "Гражданская платформа" не смогли преодолеть барьер в 5%.

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Теги: избирком, единая россия, выборы, госдума



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