22 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске приставы списали долги с пенсии ребенка по потере кормильца

В Челябинске прокуратура через суд добилась возврата несовершеннолетнему незаконно удержанной пенсии по потере кормильца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуру обратилась местная жительница, которая является опекуном несовершеннолетнего внука в связи со смертью родителей. На счет в банке, открытый на имя отца, перечислялась пенсия по случаю потери кормильца на ребенка. Однако после смерти отца со счета были удержаны денежные средства в счет погашения его задолженностей по исполнительным производствам.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании денежных средств собственностью несовершеннолетнего и их возврате. Суд требования удовлетворил.

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Теги: пенсия, приставы, долг,



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