В Нижневартовске завершился ремонт участка улицы Интернациональная, сделанный по нацпроекту

В Нижневартовске завершился ремонт одного из самых оживленных участков дороги по улице Интернациональной, проводимого в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Результат проинспектировали врио директора МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" Геннадий Котляров и представители общественности, сообщили Накануне.RU в мэрии.

На отрезке в створе улиц Индустриальной и Зимней, протяженность которого – 2 км, работал подрядчик ООО "Нижневартовскдорсервис". Рабочие обновили бордюрный камень, в районе перекрестка и на регулируемом пешеходном переходе создали пандусы, нанесли дорожную разметку холодным пластиком. Для создания более износостойкого покрытия дорожного полотна использовали современную щебёночно-мастичную асфальтобетонную смесь. В ходе визита были выявлены несущественные нарушения, которые не влияют на безопасность движения. В течение нескольких дней рабочие устранят ошибки, после чего будет проведена контрольная приемка объекта.

На эти работы заключен контракт, на работы выделено 80 млн руб. Член Общественной палаты города Нижневартовска Арзу Исмаилов обратил внимание на тротуары, качество которых требует доработки. Геннадий Котляров пояснил, что, согласно контракту, в бюджет заложено обновление только дорожного полотна. Пешеходные дорожки предстоит реставрировать организации, которая их содержит, – МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска".

Напомним, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в Нижневартовске с 2019 г. За это время отремонтировано 30 км дорожного покрытия.